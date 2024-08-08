Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Enez ilçesi sahilinde bulunan caretta caretta yuvası, koruma altına alındı.

Enez sahilinde bir caretta carettanın yuva yaparak yumurta bıraktığını gören vatandaşlar, durumu Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği’ne bildirdi.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince yuva alanının çevresine çelik kafes yerleştirilerek, uyarıcı tabelalar asıldı.

Jandarma ekiplerinin de yuva alanının güvenliğini sağlamak amacıyla kontroller gerçekleştirdiği bildirildi.