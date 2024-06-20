Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva olan Mersin’in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahilleri için Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas’tan uyarı geldi. Akdeniz sahillerine çıkan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi gerektiğini söyleyen Ayas, “Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar ağustos sonu eylül başına kadar Mersin Körfezi içerisinde bulunacaklar. Uzatma ağlar ve endüstriyel balıkçılık gibi faaliyetler bu hayvanları ciddi derecede tehdit ediyor. Çok sayıda deniz kaplumbağası daha yuva yapmadan bu sorunlar nedeniyle boğularak ölüyor” dedi.

Yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalara yuva oluyor. Sahile çıkan anaç kaplumbağalar, kazdıkları kumsala yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönüyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz sahillerine çıkan deniz kaplumbağalarının rahatsız edilmemesi için uyarıda bulundu.

Yavrular eylülde yumurtadan çıkacak

Nesli koruma altındaki caretta carettalar Mersin’in Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Gece saatlerinde sahile çıkan carettalar, kumu kazıp yumurtalarını bıraktıktan sonra denize geri dönüyor. Eylül ayında yumurtadan çıkacak yavrular Akdeniz’in serin sularıyla buluşacak.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma dönemlerinde hassas olunması için uyarılarda bulundu. Deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemi için çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Ayas şöyle konuştu:

“Deniz kaplumbağaları yumurta bırakma ve üreme için Mersin sahillerine geliyorlar. Ağustos sonu eylül başına kadar Mersin Körfezi içerisinde bulunacaklar. Bunlarla ilgili uzatma ağlar ve endüstriyel balıkçılık gibi ciddi tehditler var. Çok sayıda deniz kaplumbağası daha yuva yapmadan bu sorunlar nedeniyle boğularak ölüyor. Sahile çıktıklarında ise insan faaliyetlerinden kaynaklı problemlerle karşılaşıyorlar. Özellikle gürültü, ışık, çevre kirliliği hayvanların yuva çıkışları için sorun yaratıyor. Bu dönemde hassas olunması gerekiyor.”

Akşam 20.00 ile sabah 06.00’da çıkıyorlar

Deniz kaplumbağalarının yuvalama için çıktıkları sahillerde yoğun kontrol yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ayas, “Buralar deniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurta bırakmak için geldiği sahiller. Buralarda insan faaliyetleri 100 yıldır var. Siteler, eğlence mekanları var. Yaz döneminde, özellikle akşam 20.00 ila sabah 06.00 arasında çıkıyorlar. Bu saatler arasında hem gürültü hem de ışık seviyesinin en aza indirilmesi için dikkat edilmesi lazım. Çünkü deniz kaplumbağaları yönünü kaybedebiliyor ya da yumurta bırakmadan suya geri dönebiliyor” diye konuştu.