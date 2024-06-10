Nisan ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 649 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 2 milyar 548 milyon dolar oldu.
Gelir dengesi ve çıkışlar
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu veriler, cari dengedeki olumsuz tabloyu daha da netleştiriyor.
Yıllıklandırılmış cari açık
Nisan 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık, 31 milyar 462 milyon dolar seviyesine ulaştı. Cari açıkta yaşanan bu yükseliş, ekonomiyi olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.
Nisan ayı cari açık verileri
Cari İşlemler Hesabı: 5 milyar 285 milyon dolar açık
Altın ve Enerji Hariç Cari Açık: 497 milyon dolar
Dış Ticaret Açığı: 7 milyar 649 milyon dolar
Hizmetler Dengesi Girişleri: 3 milyar 110 milyon dolar
Seyahat Gelirleri: 2 milyar 548 milyon dolar
Birincil Gelir Dengesi: 1 milyar 355 milyon dolar net çıkış
İkincil Gelir Dengesi: 609 milyon dolar net çıkış
Yıllıklandırılmış Cari Açık: 31 milyar 462 milyon dolar