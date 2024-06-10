Nisan ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 649 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 110 milyon dolara ulaştı. Seyahat kaleminden elde edilen net gelirler ise 2 milyar 548 milyon dolar oldu.

Gelir dengesi ve çıkışlar

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 355 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 609 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bu veriler, cari dengedeki olumsuz tabloyu daha da netleştiriyor.

Yıllıklandırılmış cari açık

Nisan 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açık, 31 milyar 462 milyon dolar seviyesine ulaştı. Cari açıkta yaşanan bu yükseliş, ekonomiyi olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Nisan ayı cari açık verileri

Cari İşlemler Hesabı: 5 milyar 285 milyon dolar açık

Altın ve Enerji Hariç Cari Açık: 497 milyon dolar

Dış Ticaret Açığı: 7 milyar 649 milyon dolar

Hizmetler Dengesi Girişleri: 3 milyar 110 milyon dolar

Seyahat Gelirleri: 2 milyar 548 milyon dolar

Birincil Gelir Dengesi: 1 milyar 355 milyon dolar net çıkış

İkincil Gelir Dengesi: 609 milyon dolar net çıkış

Yıllıklandırılmış Cari Açık: 31 milyar 462 milyon dolar