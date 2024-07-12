Beklentiler 1,5 milyar dolar açık olacağı yönündeydi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3 milyar 263 milyon dolar fazla verdi.

Beklentilerin altında gelen cari açık

Mayıs ayında Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 1 milyar 235 milyon dolar açık vererek beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistler, cari açığın 1,5 milyar dolar olacağını öngörmüşlerdi.

Dış ticaret ve hizmetler dengesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 milyar 199 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler ise 4 milyar 724 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 3 milyar 915 milyon dolar oldu.

Gelir dengesi ve doğrudan yatırımlar

Birincil gelir dengesi 1 milyar 607 milyon dolar, ikincil gelir dengesi ise 153 milyon dolar net çıkış kaydetti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 361 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları ve borçlanmalar

Portföy yatırımları, 5 milyar 637 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6 milyar 51 milyon dolar net alış yaptığı gözlemlendi. Bankalar ve diğer sektörler yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla sırasıyla 452 milyon dolar ve 270 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Efektif ve mevduat varlıkları

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 368 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.

Krediler ve rezervler

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 3 milyar 420 milyon dolar, diğer sektörler 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Genel Hükümet ise 26 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde bu ay 17 milyar 593 milyon dolar net artış yaşandı.