Markadan yapılan açıklamaya göre, çiftliklerde veteriner hekim kontrolünde yetiştirilen yerli besiler, hijyenik koşullarda kesim ve paketleme işlemlerinden geçiyor.

Kurbanlık alacak müşteriler için çiftliklerden kesim tesislerine, ve nihayet mağazalara uzanan bir süreçte CarrefourSA, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı işletmelerden seçtiği kesim tesislerinde, İslami usullere uygun şartlarda vekâleten kesim gerçekleştiriyor. Tesislerdeki teknik ve hijyenik alt yapı şartları CarrefourSA tarafından doğrulanıyor ve tüm süreçler markanın veteriner hekimleri tarafından denetleniyor.

CarrefourSA'nın Kurban Bayramı için sunulan paketler şu şekilde:

Karaman Kurban Paketi: 12-16 kilogram aralığında, 11,950 TL Kıvırcık Paketi: 16-20 kilogram aralığında, 13,950 TL Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi (20-24 kg): 17,950 TL Özel Fiyatlı Büyükbaş 1/7 Hisse Kurban Paketi (20-24 kg): Bayramın 4. günü teslim alınacak, 16,500 TL

Ayrıca, kurban bağışı yapmak isteyenler için CarrefourSA özel fiyatlar sunuyor. Mağazalardan, online platformlardan veya uygulamadan yapılan bağışlar, markanın anlaşmalı olduğu kurumlara teslim ediliyor. Bağış yapılabilecek kurumlar arasında Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Kızılay gibi önemli kuruluşlar bulunuyor.