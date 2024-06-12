ADANA (AA) - CarrefourSA, "Bayilik Buluşmaları" etkinliğinin ilkini Adana'da gerçekleştirdi.

Merkez Çukurova ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki CarrefourSA Hiper Lezzet Arası'nda gerçekleştirilen etkinliğine çok sayıda bayi katıldı.

CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, etkinlikte yaptığı konuşmada, şirketin bayilik sistemini ve yatırımlarını anlattı.



Organize gıda perakende sektörünün sürdürülebilirliği kapsamında yerel ekonomik kalkınmayı desteklemeleri gerektiğini vurgulayan Batum, "Bu doğrultuda, organize gıda perakendesini daha güçlü hale getirmek için küçük esnaf ve girişimcinin sisteme dahil olması çok önemli. Bu yüzden başlattığımız bayilik buluşmalarıyla Türkiye'nin farklı illerindeki potansiyel bayi adaylarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Batum, hayata geçirdikleri bayilik sistemiyle esnafa ve girişimciye CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkanı sunduklarını belirtti.

Bayilik sistemine giriş aşamasında ise herhangi bir bedel talep etmediklerini ifade eden Batum, şöyle konuştu:

"Bulunduğu bölgeyi ve mahalleyi en doğru bilen esnafa, CarrefourSA güvencesini sağlayarak ailemizin bir parçası haline getiriyoruz. Bu sistemle bölgenin esnaf ve girişimcileriyle istihdama katkı sağlarken yerel üreticilerinin ürünlerinin de CarrefourSA güvencesiyle müşterilere ulaşmasını ve üretimlerini sürdürülebilir kılmayı destekliyoruz."

Batum, Adana'nın bayilik sistemi kapsamında önemli bir potansiyelinin olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayilik sistemini, organize gıda perakende sektöründe ilk biz hayata geçirdik. Bu sistemle tüketicilerimizin CarrefourSA kalitesi ve deneyimine erişimini kolaylaştırırken küçük esnaf ve girişimciye karlı bir yatırım imkanı, bulundukları bölgeye ise istihdam fırsatı sağlıyoruz. Sektörümüzün geleceği ve sürdürülebilirliği için öncülük yaptığımız bayilik sisteminin en büyük avantajı ise esnaf ve girişimcinin hem uluslararası Carrefour hem de Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi. Bilgi birikimimiz, lojistik ağımız, pazarlama iletişimimiz ve dijital teknoloji altyapımızla esnafımız CarrefourSA markası altında ailemizin bir parçası oluyor. CarrefourSA olarak sahip olduğumuz büyük satın alma gücümüz sayesinde de bayilerimiz ürünlere çok daha uygun fiyatlarla ulaşabiliyor ve müşterilerimize de aynı fiyat avantajını yansıtabiliyor. 3 yıllık hedefimiz olan 1000 bayiye emin adımlarla ilerliyoruz, bayilik sistemimize ve CarrefourSA güvencesine olan bu ilgiden dolayı mutlu ve gururluyuz. Önümüzdeki dönemlerde de 60 olan kadın bayi sayımızı da artıracağız."​​​​​​​