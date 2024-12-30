Bursa’da 23 yıldır hizmet veren ve şehrin simge mekanlarından biri olarak görülen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, depreme dayanıklılık testlerinden geçemediği için yıkılma kararı alındı.

Tahliye süreci başladı

Alışveriş merkezindeki mağazalara 31 Aralık 2024 tarihine kadar tahliye süresi tanındı. Bu tarihten sonra AVM'nin tamamen kapatılarak yıkım sürecine geçileceği açıklandı.

Arazinin geleceği belirsiz

Carrefour Bursa AVM’nin bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceği ise henüz netleşmedi. Arazinin, farklı bir projeye mi ev sahipliği yapacağı yoksa boş mu bırakılacağı konusundaki belirsizlik devam ediyor.

Bursa’nın hafızasında derin izler bırakan bu mekan, hem esnafı hem de Bursalıları yeni bir süreçle karşı karşıya bırakıyor.