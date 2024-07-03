Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan taciz vakasından sonra Bursa'nın Çarşamba Mahallesi'nde yaşanan kavganın ardından Çarşamba Mahallesi sessizliğe gömüldü.Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, yine Suriye uyruklu beş yaşındaki bir çocuğu taciz etmiş ve olayın gerçekleştiği bölgede mültecilere karşı saldırılar yaşanmıştı.

Hadisenin tüm ülkede infial uyandırmasının ardından Bursa'da bir grup, mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Çarşamba Mahallesi'ndeki mültecilere saldırmıştı. Polisin araya girmesiyle olaylar durulmuştu.

MAHALLE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından dün, Çarşamba Mahallesi büyük bir sessizliğe gömüldü. Mahallede yaşayan Suriyeli mültecilerin sokağa çıkmadıkları ve Suriyeli esnadın kepenklerini açmadığı görüldü.

Öte yandan bazı Suriyeli mültecilerin ise yaşanan hadiseler sebebiyle işe gitmedikleri öğrenildi.