Bir döneme damga vuran Cartoon Network’ün resmi internet sitesi artık hizmet vermiyor. Kanalın içeriklerine erişmek isteyen kullanıcılar, Warner Bros. Discovery’nin dijital platformu Max’e yönlendiriliyor.

Web sitesine giren ziyaretçilere, “Favori Cartoon Network programlarınızın bölümlerini mi arıyorsunuz? Max’te yayınlanan içeriklere göz atın (abonelik gereklidir)” şeklinde bir mesaj görüntüleniyor. Bu değişiklik, Cartoon Network içeriklerinin artık tamamen Max platformunda toplanacağını işaret ediyor.

İkonik diziler ve nostaljik hatıralar

Powerpuff Girls, Dexter’ın Laboratuvarı, Ed, Edd ve Eddy, Adventure Time, Regular Show ve Teen Titans Go! gibi ikonik yapımlarıyla hafızalara kazınan kanal, çocuk programcılığı alanında öncü konumunu sürdürüyor. Ancak web sitesinin kapanışı, nostaljik bir çağın sonunu simgeliyor.

Warner Bros.’un dijital stratejisi

Bu karar, Warner Bros. Discovery’nin dijital varlıklarını konsolide etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, içeriklerini Max platformuna taşırken, maliyet düşürme çabalarına da odaklanıyor.

Cartoon Network’ün açıklamasında, hayranların:

Cartoon Network uygulaması,

Roku, Apple TV, Amazon cihazları,

YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden içeriklere ulaşabileceği duyuruldu.

Boomerang da kapatıldı

Cartoon Network’ün kapanışıyla birlikte bir diğer nostaljik platform olan Boomerang’ın bağımsız yayın platformu da 30 Eylül 2024’te kapatıldı. Scooby-Doo, Tom ve Jerry, Taş Devri ve Looney Tunes gibi klasik yapımlar, Max’e taşınarak dijital arşivdeki yerini aldı.

Hayranlardan tepki ve nostalji rüzgarı

Cartoon Network’ün web sitesi, yıllar boyunca etkileşimli oyunlar, klasik dizi klipleri ve özel içerikler sunarak çocukların ve gençlerin vazgeçilmezi olmuştu. Ancak teknolojik dönüşümle birlikte bu dijital alanlar, yerini ücretli platformlara bırakıyor.

Hayranlar, Max ve sosyal medya üzerinden Cartoon Network içeriklerine erişebilse de, nostaljik web sitesinin kaybı çocukluğun bir parçasının sona erdiği şeklinde yorumlanıyor.

Eğlence sektöründe dijital geçiş

Bu karar, eğlence sektöründeki dijitalleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Paramount gibi diğer medya devlerinin de benzer stratejiler izleyerek bazı kanallarının web sitelerini kapattığı biliniyor.