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Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ile yanındaki 1 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL (AA) - Çatalca 'da, gaz yüklü tanker in devrilme si sonucu TEM Otoyolu trafiğe kapandı.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Milletin evi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" 15 Temmuz'da darbecilerin hedefi oldu

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - Milletin evi "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" 15 Temmuz'da darbecilerin hedefi oldu

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