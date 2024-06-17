Adana'da Sarıçam ilçesinde, kurbanlık olarak kesilmek üzere damına çıkarılan bir keçi, kesim anında kasabın elinden kaçarak beklenmedik bir olay yaşattı. Keçi, damdan atlayarak evin önünden geçen telefon teline boynuzlarından asılı kaldı.

Kurtarma operasyonu

Kaçan keçinin çatıdan atlamasıyla gerçekleşen olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Keçinin elektrik tellerine takılıp havada asılı kalması üzerine, kasap ve sahibi hemen harekete geçti. Sokakta toplanan kalabalık, keçinin kurtarılması için çeşitli çözümler aramaya başladı.

Olay yerine getirilen bir kamyonun üzerine çıkan kişiler, keçiyi bulunduğu yerden dikkatlice kurtardı. Yaklaşık 10 dakika süren kurtarma operasyonunun ardından keçi, başarılı bir şekilde aşağı indirildi.

Keçi, kurtarılmasının ardından yeniden kasaba teslim edilerek kesildi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, keçinin durumu herkesin ilgisini çekti.