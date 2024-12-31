Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yayımladığı mesajla basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Kararlı ve emin adımlarla hedeflere giden yolda tüm merhaleleri başarıyla geçmenin verdiği mutluluğu ve haklı gururu basın mensuplarıyla paylaşmak istediğini dile getiren Erkılınç, bu başarıda gazeteler, internet haber siteleri ve dergilerden oluşan 2 bini aşkın paydaşın desteğinin ve gücünün etkisinin çok büyük olduğunu belirtti.

İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçtiğini hatırlatan Genel Müdür Erkılınç, “İlk gün ne dediysek, neyin sözünü verdiysek yerine getirdik. Gazetelerimiz bekleme süresine tabi olmadan kendi internet haber sitelerine resmî ilan ve reklam alırken birbirinden bağımsız oluşturduğumuz iki ayrı ilan ekosistemi sağlıklı bir şekilde işleyişini sürdürüyor” dedi.

5 milyar liralık resmî ilan ve reklam hedefi

Mesajında,Basın İlan Kurumu tarafından basın kuruluşlarına verilen resmî ilan ve reklam desteklerine değinen Erkılınç, “2024 yılı için 4 milyar TL’lik resmî ilan ve reklam dağıtmayı hedeflemiştik, ilan adetlerindeki düşüşe rağmen şükürler olsun bu tutara ulaştık. Diğer taraftan Türkiye’nin ilk yerli ölçümleme sistemi olan BİK Analitik’in markalaşması ile uluslararası kalite ve güvenilirlik belgelerinin alınması süreçlerini tamamladık. Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde güvenilir ölçümleme yapan BİK Analitik’in anlık ve çok yönlü raporlama yapabilme yeteneğini paydaşlarımızın istifadesine sunmaya yönelik çalışmalarımız ise sürüyor.

Yeni yılda, ekonomideki daralma da dikkate alındığında 5 milyar TL büyüklüğünde resmî ilan ve reklam bütçesine ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Bununla birlikte, sadece resmî ilana bağlı yayıncılığa odaklanan ve ısrarlı uyarılarımıza rağmen farklı gelir modelleri geliştiremeyen yayınlarımızın 2025’i çok zor geçireceğine dair endişelerimi ise ne yazık ki koruyorum. Yine, mesleki dönüşümünü sağlayamamış, ticari anlamda doğru zamanda doğru tercihlerde bulunamamış yayınlarımızın daha fazla vakit kaybetmeden güç birliğine gitmeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İlan adetlerindeki düşüşe çare arayışları

Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan zammı da değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, şunları kaydetti:

“Son iki yılda Resmî İlan Fiyat Tarifesine yapılan yüzde 100 oranındaki zamların ardından yeni zam oranını düşük bulanlarınız mutlaka çıkacaktır. Bu beklentiyi saygıyla karşılamakla beraber tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki belirlenen oranın üzerinde yapılacak zammın, getirisinden fazla götürüsü olacaktı. Yoksa aynı gemide bulunduğumuzu en iyi bizler biliyoruz.

Önümüzdeki dönemde enerjimizin büyük bir bölümünü ekonomik gerekçelerle yayımlatılmak istenmeyen, elimizden giden veya gitmek üzere olan ilanlara harcamamız gerekiyor. Bu mesele, Kurumumuzun ve sizlerin bireysel gayretleriyle üstesinden gelinebilecek boyutu çoktan aşmış görünüyor. Sektördeki meslek kuruluşlarına bir kez daha çağrıda bulunuyor; dalgaların karayı aşındırması misali resmî ilanların maalesef gün gün eridiğini hatırlatıyorum.Tüm bunları ifade ederken mesleğimiz adına asla kara tablo çizmiyor, aksine gerçekleri konuşmanın sorunun tespitine ve çözüm üretilmesine katkı sunacağını düşünüyorum. Ve her şeye rağmen önümüzdeki yıllarda mesleki anlamda çok daha nitelikli, ekonomik anlamda çok daha güçlü, dış etmenlere karşı çok daha dirençli yayınlara sahip olacağımıza inanıyorum.”

“Nitelikli ve istikrarlı yayınlara kavuşmalıyız”

Basın İlan Kurumu’nun bundan önce olduğu gibi bundan sonra da basın mensuplarının yanında olmayı; çoğulcu, katılımcı, akılcı hareket etmeyi ve istişare mekanizmasını işletmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erkılınç, mesajını şöyle tamamladı:

“Gelecek perspektifimiz ise tümüyle nitelikli ve istikrarlı gazeteler ile internet haber sitelerine kavuşmaktır.Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı tebrik ediyor; aileniz, sevdikleriniz ve çalışma arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz mutlu seneler diliyorum.”