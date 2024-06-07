Sultangazi ilçesinde dün 18.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katındaki evde çay demlemek için ocağı yakmak isteyen 12 yaşındaki Y.Y., bir süre sonra mutfağa döndüğünde perdelerin tutuştuğunu fark etti. Panikleyen çocuk, hemen evden kaçarak 112'yi arayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni olarak unutulan demlik ve tutuşan perdeler belirtildi. Alevlerin sıçradığı yan binanın çatısında da büyük zarar meydana geldi.