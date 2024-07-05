Çaykur, 2024 yılı ürünü yaş çay alım fiyatına yapılan büyük zammın ardından, kuru çay fiyatlarına da zam yaptı. Kuru çay fiyatlarına yapılan yüzde 24'lük zam, Türkiye genelinde çay tüketicilerini etkileyecek.

Çaykur'dan ilk zam kararı

2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi. Çaya yapılan yüzde 24 oranındaki zam, yeni fiyat listeleriyle toptan satış yapan şirketlere iletildi.

Popüler çay markalarına yansıyan zamlar

Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist'te de fiyat artışları dikkat çekiyor. Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken, bugün gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Benzer şekilde, eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken, yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

Özel çay kategorilerindeki zamlar

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken, elekaltı, gurme ve hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor. Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının, bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.