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Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından dalgıçlar, Basütçu'nun cansız bedenine ulaştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocukların suda çırpındığını gören vatandaşlar, hemen müdahale etti. Akman kurtarılırken, Basütçu ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Batman 'ın Doluca köyü yakınlarında, ailesiyle birlikte piknik yapan Seher Basütçu (10) ve akrabası Beyzanur Akman (14), serinlemek amacıyla Batman Çay ı'na girdi.

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