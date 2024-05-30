AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından "El Sanatları Sergisi" açıldı.

İlçe bağlı Çayıryazı köyündeki ilkokulda açılan sergide, kursiyerlerin yıl içinde hazırladıkları ürünler yer alıyor.

Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2023-2024 yılında ilçeye bağlı belde ve köylerde açılan kurslarda el emeği göz nuru eserlerin görücüye çıkmaya başladığını belirterek, çalışmayı yürüten tüm öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak da Hayat Boyu öğrenme kurslarıyla kadınların hem kendilerini geliştirdiğini hem de yaptığı ürünleri satışa sunarak kendilerine gelir elde ettiklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalar verilerek, serginin açılış kurdelesi kesildi.



Açılışa mahalle muhtarları, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.