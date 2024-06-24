Muğla'nın Dalaman ilçesinde, serinlemek amacıyla Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih, akıntıya kapılarak kayboldu. Pazar günü akşam saatlerinde gerçekleşen olay sonrası yapılan arama çalışmaları sonucunda, Salih'in cesedi sabah saatlerinde bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Dalaman Akçataş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hasan Salih, serinlemek için girdiği Dalaman Çayı'nda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşı, durumu yetkililere bildirince bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, 112 Ambulans, Jandarma, AFAD, AKUT gibi birçok arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Gece Boyu Süren Arama Çalışmaları

Ekipler, akıntıya kapılarak kaybolan genci bulmak için gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Zorlu koşullara rağmen arama çalışmaları sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, Hasan Salih'in cesedine ulaştı.