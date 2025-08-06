Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte pikniğe giden 8 yaşındaki Elif Korkut, Hezil Çayı’na düşerek hayatını kaybetti. Minik Elif’in cansız bedeni ailesi tarafından çayda hareketsiz halde bulunurken, olay çevrede büyük üzüntü yarattı.

Gözden kayboldu, çayda bulundu

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Piknik sırasında ailesinin yanından uzaklaşan Elif, kısa süre içinde gözden kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, çevrede arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonucu küçük kızın bedenine Hezil Çayı’nda ulaşıldı. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sudan çıkarılan Elif’e sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Elif’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla hastane morguna götürüldü.

Acı olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.