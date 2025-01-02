Kayseri'de bir kişiyi çaydanlıkla darp ederek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 18 yaşındaki H.C.C., tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi. Toplam 43 suç kaydı bulunan şüpheli, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalanmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yayılan bir videonun ardından harekete geçti. Videoda H.C.C.’nin bir kişiyi çaydanlıkla darp ettiği anlar yer alıyordu. Görüntüler üzerine yapılan çalışmalarla yakalanan şüpheli, kısa sürede adli makamlara sevk edildi.

43 suç kaydı bulunuyordu

H.C.C.’nin geçmişte 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Yağma', 'Zorla Alıkoyma' ve 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' gibi suçlardan toplam 43 kaydı olduğu belirlendi. Mahkeme tarafından tutuklanan genç, Kayseri Cezaevi’ne teslim edilmişti.

Cezaevinde intihar

Cezaevinde bulunan H.C.C.’nin kısa bir süre önce intihar ettiği öğrenildi. Olayın ardından cezaevi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Genç, sosyal medyada paylaştığı şiddet görüntüleri nedeniyle büyük tepki toplamış ve kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.