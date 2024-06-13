Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde karne günü heyecanı yaşandı. Bütün bir yıl boyunca çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı miniklerin hazırladığı gösteriler beğeniyle izlendi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, hazırladıkları yılsonu gösterileriyle birlikte kep attılar. Çayırovalı miniklerin aldıkları okul öncesi eğitimleriyle birlikte geleceğe daha özgüvenli ve daha donanımlı bir şekilde yetişmesini sağlayan Çocuk Kulüpleri’nin mezuniyet törenlerine Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa ve Ercan Aslan, çocuk kulübü öğrencileri, veliler ve öğretmenler katılım gösterdi. Mezuniyet programlarında bir konuşma gerçekleştiren Başkanvekili Seyhan Dünmez, “Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’nin öncülüğünde eğitim ve çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yavrularımızın yolları ve bahtları açık olsun” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GÖSTERİLERİ BEĞENİYLE İZLENDİ

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nin gerçekleştirdiği mezuniyet programında, öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı gösteriler ise büyük bir beğeni kazandı. Çayırovalı miniklerin sahnelediği gösteriler, izleyenler tarafından büyük bir alkış alırken, mezuniyet programları kep atma törenlerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.