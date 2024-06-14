Çayırova Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin daha güzel bir bayram geçirmesi çalışmalarını tamamladı.

Mezarlıklarda form budama çalışmasından, denetime, ibadethane temizliğinden, kurban kesim yerlerinin hazırlanmasına ve mezarlık servislerine kadar her ayrıntıyı düşünen ekipler, Çayırovalıların daha huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi amacıyla gecesini gündüzüne kattı. İlçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalıların bayram boyunca daha ferah ortamlarda ibadetlerini yerine getirmesi için çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, ilçede yer alan tüm ibadethanelerde dip köşe temizlik yaptı ve ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIRLANDI

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki mezarlıklarda da çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. İlçede bulunan mezarlıklarda temizlik, form budama, bakım ve onarım çalışması yapılırken, yaklaşan bayram öncesi, en çok ziyaret edilen alanların başında gelen mezarlıklar, hummalı bir çalışma ile bayrama hazırlandı.

Bununla birlikte Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nın, bu yıl da kurban kesim alanı olarak belirlendiği açıklandı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2024 yılı kurban kesim olarak belirlenen Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda modernize edilmiş ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde hisselere ayırma işlemleri yapılmaktadır. Müracaatlar, belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne yapılmaktadır” denildi.

MEZARLIKLARA SERVİS HİZMETİ

Ayrıca, Çayırova Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen ilçe sakinleri için otobüs seferleri de düzenleyeceğini açıkladı. Şekerpınar ve Balçık’ta yer alan yeni mezarlık alanına gerçekleştirilecek servisler 14 Haziran Cuma ve 15 Haziran Cumartesi günleri yapılacak. Belediye otoparkından kalkacak servislerin sefer saatleri ise 11.00, 12.30,14.00,15.30,17.00 ve 18.30 olarak duyuruldu.