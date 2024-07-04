Çayırova Belediyesi’nin yaz spor okullarında eğitimler başladı. Seçtikleri branşlara kayıt olan minikler, yaz aylarını sporla iç içe geçirecek.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yaptığı atılım ve yatırımlarla ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan Çayırova’da, minikler ve gençler yaz aylarını spor dolu geçiriyor. Çayırova Belediyesi’nin yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için başlattığı yaz spor okullarında eğitimler start aldı. 1 Temmuz’da başlayan eğitimler sayesinde Çayırovalı minikler ve gençler, yaz aylarını spor dolu geçirerek, fiziksel ve zihinsel anlamda kendilerini geliştirecekler. Uzman eğitimci kadroyla başlayan spor eğitimlerinde Çayırovalı çocuklar, spor dolu bir yaz tatilini keyfine varacak.

BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİM ALIYORLAR

1 Temmuz tarihinde başlayan ve 16 Ağustos’ta sona erecek yaz dönemi spor okullarında, Çayırovalı çocuklar basketbol, futbol, cimnastik, karate, kick boks ve voleybol alanında eğitim görüyor. Yaz aylarını spor dolu geçiren çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, Çayırovalı çocuklar ve velileri, bu imkanı kendilerine sağlayan Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.