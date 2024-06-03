Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları için kayıt dönemi başladı. 14 Haziran’a kadar sürecek kayıtlarda Çayırovalı minikler seçtikleri branşlarda spor yapma şansı elde edecek.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu yıl da ilçedeki miniklerin yaz aylarını sporla dolu geçirmesine imkan sağlayacak. Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okulları için kayıtlar, resmen başladı. 14 Haziran’a kadar sürecek kayıtlarda, Çayırovalı minikler basketbol, cimnastik, futbol, karate, kick boks ve voleybol branşlarında eğitim alabilecekler. 1 Temmuz’da başlayacak Yaz Spor Okullar Eğitimi ise 16 Ağustos’ta sona erecek. Kayıtların Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu’ndan alınacağı açıklanırken, kayıt için gerekli evraklar ise sporcunun kimlik fotokopisi ile 1 Adet Fotoğraf olarak duyuruldu.

SON KAYIT TARİHİ 14 HAZİRAN

Öte yandan Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda basketbol branşında yapılacak kayıtların 2011 ile 2016 yılları arası doğumlular için, cimnastik branşı 2017,2018 doğumlular için, futbol branşı 2011 ile 2016 yılları arası doğumlular için, karate 2012 ile 2016 doğumlular için, kick boks 2008 ile 2016 arası doğumlular için ve voleybol branşı da 2011 ile 2016 arası doğumlular için olduğu belirtildi. Çayırova Belediyesi’nin yaz spor okulları için son kayıt tarihi 14 Haziran olarak belirtilirken, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Çayırova Kapalı Yüzme Havuzu’ndan ayrıntılı bilgi alabilir.