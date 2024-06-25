Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, belirledikleri plan ve program çerçevesinde ilçe genelindeki sokaklarda vektörle mücadele amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı hemşehrilerinin yaz aylarını daha rahat geçirmesi için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı ilaçlamalarla vektörle mücadelesini sürdürüyor. İlçe sakinlerinden gelen talep ve belirlenen program çerçevesinde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, yaptıkları ilaçlamalarla birlikte, yaz aylarında vatandaşları rahatsız eden sinek, sivrisinek vb. vektörlerin sayılarının azalmasını sağlıyor.

YAZ BOYU İLAÇLAMA SÜRECEK

Hava sıcaklığının artmasıyla yerleşim yerlerinde artan sivrisinek ve karasineklere karşı yoğun mesai harcayan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, özellikle su birikintilerine yakın alanlarda oluşan sivrisineklerin artmaması için de vatandaşlara evlerinin yakınlarında su birikintisi oluşturmaması uyarısında bulundu. Yaz mevsiminin sorunsuz bir şekilde geçmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten ekipler, belirlenen program çerçevesinde düzenli olarak ilaçlama yapmayı sürdüreceklerini ve vektörlere karşı mücadeleye ara vermeden devam edeceklerini belirtti.