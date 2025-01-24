Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi evinde 3 puanı hedeflerken, Adana Demirspor ise deplasmanda çıkış yapmak istiyor.
Çaykur Rizespor evinde 3 puan peşinde
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla 10. sırada yer alan Karadeniz ekibi, evinde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Adana Demirspor deplasmanda zorlu bir mücadele verecek
Adana Demirspor, ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan almak isteyen Adana temsilcisi, bu zorlu karşılaşmada çıkış arıyor.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 26 Ocak 2025, Pazar
Saat: 19:00
Kanal: beIN Sports 2
Stadyum: Çaykur Didi Stadyumu
Hakem: Çağdaş Altay
Yan Hakemler: Anıl Usta, Ali Alp