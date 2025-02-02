Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Maç, Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü ve Rizespor'un 9 kişi kalmasının ardından tamamlandı. Karadeniz ekibinde Ibrahim Olawoyin ve Rachid Ghezzal, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçın ardından Çaykur Rizespor Asbaşkanı Adnan Er, hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Er, maçın hakemlerini ve genel futbol düzenini hedef alarak şu açıklamalarda bulundu:

"Emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız. Sahada bize yapılanları kınıyoruz. Rizespor’un puanı gasp edildi. Takımı sahadan çekmediysek Türk futbolu dünya futbolunda zarar görmesin diye. Yeter artık diyoruz! Yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Fenerbahçe böyle bir galibiyet sonrasında nasıl sevinebiliyor? Bu gece bizim puanımız gasp edilmiştir."