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Mavi-yeşilli ekip, 8 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak, ikinci etap kampı için Slovenya'ya hareket edecek.

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