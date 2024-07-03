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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz sezonu MKE Ankaragücü'nde geçiren 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile anlaşıldığı belirtilerek, "Başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde Sowe, kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Ali Sowe'a kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

RİZE (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , Gamibyalı santrfor Ali Sowe 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

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