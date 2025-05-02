Rizespor ile Gaziantep FK, 3 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç Bein Sports 2 kanalında saat 16:00'da canlı yayınlanacak.
Rizespor Gaziantep FK maçı saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile Gaziantep FK, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00.
Rizespor Gaziantep FK maçı hangi kanalda?
Karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Bein Sports 2 frekans ve platform bilgileri
Bein Sports 2 kanalına aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlanabilir:
-
Digiturk: 78. kanal
-
Kablo TV: 233. kanal
-
Bein Connect & Türksat Uydusu: Şifreli yayın
Rizespor Gaziantep FK maçı nerede oynanacak?
Müsabaka, Rize'de yer alan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ