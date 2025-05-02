Rizespor ile Gaziantep FK, 3 Mayıs Cumartesi günü Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç Bein Sports 2 kanalında saat 16:00'da canlı yayınlanacak.

Rizespor Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de Rizespor ile Gaziantep FK, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00.

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Rizespor Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, Bein Sports 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 2 frekans ve platform bilgileri

Bein Sports 2 kanalına aşağıdaki platformlar üzerinden erişim sağlanabilir:

  • Digiturk: 78. kanal

  • Kablo TV: 233. kanal

  • Bein Connect & Türksat Uydusu: Şifreli yayın

Rizespor Gaziantep FK maçı nerede oynanacak?

Müsabaka, Rize'de yer alan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ