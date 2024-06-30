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Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah antrenmanında mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat ısınma, koşu, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, birinci etap kamp hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

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