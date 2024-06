RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 50 puanla 9. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da yeni sezonda tüm planlar Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yapılıyor.

Kulüp başkanı İbrahim Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yönetim olarak 2 yıl önce aile olma, birlik olma duygusuyla yola çıktıklarını anlattı.

Göreve geldikleri ilk sezon Süper Lig'e yükseldiklerini, geçen yıl ise birlik olma duygusunun meyvesini hep beraber topladıklarını belirten Turgut, ligde sürekli üst sıraları kovaladıklarını, bunun Çaykur Rizespor'un kazanımı olduğunu söyledi.

Turgut, geçen sezon belli maçlardaki küçük ayrıntıların Avrupa kupaları yarışında belirleyici olduğunu ifade ederek, "Avrupa'ya gitme durumumuz son haftalarda bizi üzdü. Biz çok inanmıştık, çok çalışmıştık, çok güvenmiştik ama bazen çok inanmana, çok güvenmene rağmen bazı şeyler, çok ufak farklarla elde olmayan çok küçük nedenlerle ıskalanabiliyor. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha rahat ve güçlü şekilde, birlik beraberlik içerisinde ortak akılla ortak hareket ederek başaracağız." diye konuştu.





- "Transferde hocamızın isteklerini çok önemsiyoruz"





Teknik direktör İlhan Palut'un çalışma prensibi, davranışları ve kişiliğinin çok değerli olduğunu vurgulayan Turgut, "İlhan hocanın karakterini, adam gibi duruşunu çok sevdik. Çok karakterli, çok düzgün, yaptığı işe saygı duyan, yaptığı iş için, ait olduğu yer için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan çok sevdiğimiz, evvela dostumuz, arkadaşımız." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, camia olarak samimi ve işine değer veren kişileri her zaman baş tacı yaptıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Rizeli samimi, çalışkan adamı sever. Rize kendisi gibi adam olan adamı çok sever. Rizeli dik olan, işini iyi yapan, samimi olan insanları sever. Yeter ki Rize'ye, Rizelilere, Rizespor'a samimi olunsun. Bizim Rizeli çok kalenderdir, çok vefalıdır, Rize'ye hizmet edene her zaman vefasını göstermiştir. İlhan hocaya bu sebepten dolayı Rizeli ve bizler çok büyük sevgi duyduk. İnşallah daha büyük başarılarını takip edeceğiz."

Transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çaykur Rizespor'un başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kulüp olarak transferde hocamızın isteklerini çok önemsiyoruz. Hocamızın bilgisi ve yönlendirmesi eşliğinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Transferi 'Şu kadar transfer alınacak, şu kişiler alınacak.' şeklinde sınırlandırmadık. Her almak istediğiniz oyuncuyu alamayabiliyorsunuz çeşitli nedenlerden dolayı. Oyuncu gelmeyebiliyor ve farklı nedenler olabiliyor. Bizim hedef transfer listemizde birçok oyuncu var. Bunları öncelik sırasına göre hocamızla değerlendirip çalışmaları yapıyoruz."





- "O stada gelip bu aşkı, bu tutkuyu, bu sevgiyi hep beraber hissedelim istiyoruz"





Başkan İbrahim Turgut, Çaykur Rizespor'un birlik ve bütünlüğü sağlayarak başarıya ulaşacağını her zaman vurguladığını dile getirerek, "Çaykur Rizespor his takımı. Geçen yıl birlik ve beraberlik duygusu ile hareket ederek bir şeyleri başardık. Avrupa kapısından döndük. İnşallah aklımızın, yüreğimizin, bileğimizin gücüyle akıl yolunun gösterdiği her şeyi yapacağız. Allah'ın izni ile bu sene Avrupa kupalarına gidip o maçları hep birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un sadece Rizelilerin değil, Rize'yi seven herkesin takımı olduğunu kaydeden Turgut, "Biz bir aileyiz. Hep dediğimiz aile vurgusu çok değerli. O stada gelip bu aşkı, bu tutkuyu, bu sevgiyi hep beraber hissedelim istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde, ailemiz, eşimiz çocuklarımız ile seviyeli şekilde takıma sahip çıkalım. Ardından başarıların hazzını hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.