Bunlar da ilginizi çekebilir

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sabah antrenmanına çıkan mavi-yeşilli ekip, yaklaşık 2 saat koşu, kondisyon, pas ve şut çalışması yaptı.

GSB'nin yaz okulları, seyahatseverlere yurtların açılması ve Müzekart uygulaması başladı

GSB'nin yaz okulları, seyahatseverlere yurtların açılması ve Müzekart uygulaması başladı

ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.