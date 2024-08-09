Dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden Informa Markets tarafından düzenlenen CBME (Children, Baby, Maternity Expo) fuarlarının Türkiye ayağı, 42. kez 11-14 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, anne, bebek ve çocuk ürünlerinde sektörün önde gelen yeniliklerini sergileme fırsatı sunacak. 1.000’in üzerinde markanın katılacağı etkinlikte, İzmirli firmalarda yer alacak.

Masraflar için binlerce lira destek ödemesi

CBME Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Rusya-BDT bölgelerindeki bebek ve çocuk ürünleri sektöründeki ihtiyaçları 30 yılı aşkın süredir karşılıyor. Bu yıl, İzmirli firmalar, Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı özel destekle fuarda yer alacak. T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla, yer kirası ve stant masrafları için firmalar 222 bin 472 liraya kadar destek alabilecek. Bu destek, İzmirli firmaların ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını sağlayacak.

Fuara binin üzerinde firmanın katılımı bekleniyor

CBME Türkiye Fuar Direktörü Hatice Dinçer, “İzmirli firmalarla birlikte 1.000’in üzerinde uluslararası markanın katılımını bekliyoruz. Yurt dışından Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerden katılımcılar stantlarını ayırttı. Ayrıca online ziyaretçi kayıtları devam ediyor ve binlerce sektör profesyoneli şimdiden fuar takvimlerine CBME Türkiye’yi ekledi” dedi.