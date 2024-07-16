The Witcher 4, Polaris kod adıyla biliniyor ve bu yılın sonlarına doğru geliştirme sürecine başlayacak. CD Projekt Red'in öncelikli odağı olan bu oyun, hayranlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

The Witcher 4 için büyük adım

CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'nin devam oyunu ve yeni Witcher oyunları üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak, The Witcher 4'ün stüdyonun en öncelikli projesi olduğu açıklandı. Flow Games podcast'ine katılan oyun yönetmeni Pawel Sasko, projelerin çoğunun henüz erken aşamalarda olduğunu belirtti ve Witcher 4'ün yakında tam geliştirme sürecine gireceğini söyledi.

Sasko'nun açıklamaları şu şekilde,"Tek fark Polaris projesi, yani yeni Witcher destanı... O üretime girecek. Bunların arasında en gelişmiş, ilerlemiş olanı bu oyun."

Geliştirme süreci ve ekip

CD Projekt Red, Nisan 2024 sonu itibariyle 407 ekip üyesinin The Witcher 4 üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sayı, oyunun geliştirme sürecinin ne kadar büyük ve kapsamlı olduğunu gösteriyor. Cyberpunk 2077'nin devam oyununun yönetmeni de The Witcher 4'ün stüdyonun en ilerlemiş projesi olduğunu doğruladı. Ancak, oyun henüz tam olarak geliştirme aşamasına geçmedi ve bu sürecin birkaç yıl alabileceği öngörülüyor.

Diğer projeler

The Witcher 4'ün yanı sıra, CD Projekt Red'in üzerinde çalıştığı diğer önemli projeler arasında Cyberpunk 2077'nin devam oyunu ve adları Project Sirius ve Project Canis Majoris olan Witcher oyunları bulunuyor. Bu projeler de büyük bir merakla bekleniyor, ancak şu ana kadar çoğunlukla sessiz kalındı.