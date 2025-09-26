Darphane’nin üretim sürecinde nadiren ortaya çıkan baskı hataları, günlük kullanımda sıradan görülen paraların değerini binlerce katına çıkarıyor.

Son örnek geçtiğimiz aylarda yaşandı. “Error” olarak adlandırılan üretim hatasına sahip bir 1 TL madeni para, koleksiyonerler arasında büyük ilgi gördü ve 2000 liraya satıldı.

Koleksiyoncular İçin Hem Yatırım Hem Kültürel Değer

Para koleksiyonculuğu alanında hatalı basımlar en nadir ve değerli parçalar arasında yer alıyor. Koleksiyoncular, bu özel paraları sadece yatırım fırsatı olarak değil aynı zamanda kültürel ve tarihsel birer belge olarak da görüyor. Yanlış desen, çift darp, eksik baskı veya yazım hatası gibi üretim kusurları, paraların değerini katbekat artırıyor.