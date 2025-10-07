Kamuoyunda “Cehennem Necati” olarak tanınan organize suç örgütü elebaşı Necati Coşkun Arabacı, İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Arabacı’nın Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin tespitine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmada, kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen uluslararası suç örgütünün Türkiye’deki yapılanmasına dair yeni bilgiler elde edildi.

Belgrad’dan İzmir’e geldi, havalimanında yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı’nın, 5 Ekim’de Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği tespit edildi. Arabacı, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Arabacı’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, operasyonun ayrıntılarına ilişkin ilerleyen günlerde açıklama yapılacağını bildirdi.