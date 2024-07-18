Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk yarısında bankalara ibraz edilen çeklerde hem keşideci sayısı hem de çek tutarı önemli ölçüde arttı. Keşideci sayısı yüzde 5, çek tutarı ise yüzde 85 artarken, ibraz edilen çek adedi yüzde 3 artış gösterdi.

Çek Kullanımındaki artış

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde bankalara ibraz edilen 8,3 milyon adet çekin toplam tutarı 3.367 milyar TL oldu. Bu dönemde keşideci sayısı yüzde 5 artarak 496 bine, ibraz edilen çek adedi ise yüzde 3 artarak 8,3 milyona ulaştı.

Karşılıksız çekler

Bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 14 bin keşideciye ait 112 bin adet çekin toplam tutarı 68 milyar TL oldu. Ayrıca, karşılıksız işlemi yapılan 7.619 keşideciye ait 9,3 milyar TL tutarındaki 17 bin adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız çek oranlarındaki artış

Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak yüzde 2,4 ve adet olarak yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bir önceki yıla göre artış gösterdi.

En yüksek karşılıksız çek tutarına sahip iller

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Bu iller, Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor.