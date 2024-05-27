Mildiyö hastalığına karşı uygulanan doğru tarım teknikleri, Çekirdeksiz Sultaniye Üzümde verimi artırarak üreticilerin yüzünü güldürdü.

Geçen yılın kayıplarına rağmen umut verici sonuçlar

Manisa'da geçtiğimiz yıl mildiyö hastalığı nedeniyle rekolte kaybı yaşayan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm bağlarında, bu yıl yapılan doğru tarım uygulamalarıyla hem verim hem de rekolte artışı sağlandı. Üreticiler, toprak tahlilleri ve uygun gübreleme ile ilaçlama zamanlamasına dikkat ederek salkımların 25 santimetreyi geçtiğini belirtti.

Manisa’nın üzüm başkenti: Sarıgöl

Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti olarak bilinen Manisa’da, özellikle Sarıgöl ilçesinde geçen yıl büyük zarar gören üzüm bağlarında bu yıl doğru tarım teknikleri uygulanıyor. Toprak tahlilleri yapılarak gerekli gübre ve ilaçlar verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda zamanında yapılan ilaçlamalar sayesinde bu yıl verimde ve rekoltede önemli artışlar gözlemlendi.

Doğru tarımın önemi

Sarıgöl’de üzüm üreticisi Ahmet Tosun, “Geçen sene mildiyö hastalığı nedeniyle bazı bağlardan hiç üzüm alamadık. Bu yıl ilaçlamamızı zamanında ve doğru şekilde yaparak, toprak analizlerine göre hareket ettik. Sonuç olarak salkımlarımız 25 santimetreyi geçti. Toprağın ihtiyacı olan gübreleri verdik ve doğru ilaçlama yaptık. Şimdi ise sulama devresine geçiyoruz ve asmalarımıza örtü yapacağız. Doğru tarım uygulamalarıyla bu başarıyı elde ettik,” dedi.

Üzümde ihracat potansiyeli

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda, başta Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm olmak üzere 9 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Yetiştirilen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün yüzde 80’i yaş olarak ihraç edilirken, yüzde 20’lik kısmı ise kurutma veya sumalık olarak değerlendiriliyor.