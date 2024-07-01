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Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan gişeler, kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kazada sürücü B.Ç. ile araçtaki İ.K. ve C.T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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