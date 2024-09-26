Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım Uluslararası Engelsiz Bilişim 2024 Kongresi” ve “Engelsiz Bilişim Ödül Töreni” büyük ilgi gördü. Üç gün süren kongre kapsamında engelli bireylere yönelik bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi ve toplumsal fayda sağlanması amaçlanırken, ödül töreninde Türkiye genelinde bu alanda başarılı çalışmalar yürüten isimlere ödüller takdim edildi.

Kongrenin açılış konuşmasını MCBÜ Dr. Öğr. Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Deniz Çağlayan Gümüş ile MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin gerçekleştirdi. Konuşmalarda, bilişim teknolojilerinin engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmada ve sosyal hayata katılımlarını sağlamada oynadığı kritik role dikkat çekildi.

Engelli öğrencilere pozitif ayrımcılık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, engelli öğrencilere yönelik sundukları destekler hakkında bilgi vererek, üniversite bünyesinde özel bireylerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağladıklarını belirtti. Çetin, “Engelli öğrencilerimize sınav ve ders düzenlemelerinde kolaylık sağlıyor, ayrıca kısmi zamanlı çalışma imkânı ve ücretsiz yemek hizmeti gibi pozitif ayrımcılık uygulamaları sunuyoruz. Bu yıl itibarıyla lisansüstü eğitimde de özel kontenjan uygulaması başlatarak, pozitif ayrımcılığı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Çetin, üniversitenin engelli öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını gözeten hizmetleri geliştirmeye ve bu alandaki bilişim çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Farklı engel gruplarına yönelik çalışmalar

Kongre süresince, 15 farklı oturumda 83 uzman konuşmacı engelli bireylerin bilişim alanındaki gereksinimlerine yönelik bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi gerçekleşen oturumlar, aynı zamanda canlı olarak yayınlandı. Yurt dışından katılan 10 uzman da dâhil olmak üzere, akademik bildiri oturumlarında toplam 30 uygulamaya yönelik sunum gerçekleştirildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Engelsiz Bilişim Ödülleri, Türkiye genelinde engelli bireylere yönelik başarılı bilişim hizmetleri yürüten kişi ve kuruluşlara verildi. Ödüllerin takdimi, kongre açılış töreninde gerçekleşirken, tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kongreye önemli isimler katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen kongreye; Manisa Vali Vekili Mustafa Harputlu, MCBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Oktay Üçer, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkay Altuğ, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, MCBÜ Genel Sekreteri Erhan Doğan, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu temsilcileri, engelli dernek başkanları ve çok sayıda engelli vatandaş katılım gösterdi.