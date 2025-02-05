Prof. Dr. Celal Şengör'ün, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmene yönelik destek vermek amacıyla CHP'nin oluşturacağı fona bağış yapacağı öne sürüldü. Teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından, tazminatlarının partisi tarafından karşılanacağı açıklanmıştı. Şengör'ün bağış yapacağı iddiası, sosyal medyada geniş yankı buldu.

"Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkılmalı"

Teğmenlerin ihraç edilmesine yol açan kılıç çakıştırma eyleminin askeri disipline aykırı olmadığı, aksine geleneksel bir uygulama olduğuna vurgu yapan Celal Şengör, geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yazdığı mektupta da bu konuda destek belirtti. Şengör, "Atatürk'ün askeriyiz" ifadesinin rahatsızlık yaratmasının kabul edilemez olduğunu ve genç teğmenlerin "Atatürk'e sadakatlerini" temsil ettiklerini savundu. Ayrıca, Şengör, Adalet Bakanı'nın bu teğmenleri savunmaktan ziyade, onlara karşı tutum sergilemesini eleştirdi ve Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıkılmasını talep etti.

Bağış ve tepkiler

Celal Şengör'ün CHP'ye bağış yapacağına dair iddialar, kamuoyunda geniş bir tartışma yaratmış durumda. Sosyal medyada, Şengör'ün bu tür bir desteği sürdürmesinin politik olarak nasıl yankı uyandıracağı merak ediliyor. Bağışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, teğmenlere olan desteğin sürmesi, halk arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.