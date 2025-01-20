Prof. Dr. Celal Şengör'ün, katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkındaki açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Türkiye’nin en tanınmış halk ozanlarından biri olan Neşet Ertaş, müzik kariyerinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. Ancak Şengör, "Neşet Ertaş'ı tanımıyorum" diyerek, türkü müziğine olan ilgisizliğini belirtti.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Celal Şengör'ün açıklamaları, özellikle Neşet Ertaş'ı seven ve Türk müziği kültürüne saygı duyanlar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Şengör’ün bu sözlerini eleştirerek, Ertaş'ın kültürümüzdeki önemli yerini vurguladı. Fakat bazıları da, kişilerin müzik zevklerine saygı gösterilmesi gerektiği görüşünü savundu.