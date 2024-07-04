Çelebi Havacılık, Raul Barrera'nın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmasıyla yönetim kadrosunu güçlendirdi. Barrera, stratejik planlama ve iş geliştirme ekibinin yönetiminden sorumlu olacak.

Raul Barrera'nın atanması ve görevleri

Çelebi Havacılık, 1 Temmuz itibarıyla Raul Barrera'nın İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladığını duyurdu. Barrera, stratejik planlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve yeni pazar fırsatlarının araştırılmasından sorumlu olacak.

Stratejik Planlama: Barrera, stratejik planlama ve iş geliştirme ekibinin yönetimini üstlenecek.

Yeni Pazar Fırsatları: Şirketin büyüme hedeflerine ulaşması için yeni pazar fırsatlarını araştıracak ve bu süreçte öncü rol oynayacak.

İş Geliştirme Faaliyetleri: İş geliştirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve koordinasyonunu sağlayacak.

Raul Barrera'nın kariyeri

Raul Barrera, kariyeri boyunca uluslararası şirketlerde önemli pozisyonlarda yer almış bir isimdir. Menzies Aviation, Swissport, Panalpina, Sony ve IBM gibi global firmalarda üst düzey yöneticilik yapmış ve önemli başarılara imza atmıştır.