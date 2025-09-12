13,5 Milyonluk Soygun

Geçtiğimiz haftalarda Aydemir’in konutunda bulunan çelik kasadan 13,5 milyon TL’yi aşan döviz ve ziynet eşyasının çalındığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, güvenlik kameralarına Aydemir’in 20 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Aydemir’in sırt çantasıyla siteyi terk ettiği anlar yansımıştı.

Genç Aydemir, karakoldaki ifadesinde soygunu kendisinin yaptığını kabul ederken, yalnızca nakit parayı aldığını, ziynet eşyalarının ise kendisini para için sıkıştıran kişilerce alınmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca sanal bahis nedeniyle borçlandığını ve hesaplarını başkalarına kullandırdığı için hakkında dolandırıcılık davaları bulunduğunu söyledi.

Siyasi Kriz ve İstifa

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından AKP içinde de tartışmalara yol açtığı öğrenildi. Parti teşkilatında güven krizine neden olan skandal sonrası Fatih Aydemir, başkanlık görevinden istifa etti. İstifa dilekçesini AKP İstanbul İl Başkanlığı’na sunan Aydemir, kararını dün akşam Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile paylaştı.