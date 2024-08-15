Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O, seri üretim projesinde önemli bir adım daha attı. Dağıtık mimariye sahip bu ilk yerli sistem, ilk uzun menzil atışını başarıyla tamamlayarak gücünü bir kez daha kanıtladı.

14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu kritik atış testi, HİSAR O’nun seri üretim projesi kapsamında kazandığı yeni yetenekleri sergiledi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, test sonrası yaptığı açıklamada, "Milli mühendisliğimizin gücüyle semalarımızı teknoloji kalkanlarıyla güçlendiriyoruz. Seri Üretim Konfigürasyonundaki yeni nesil HİSAR O Bataryasından ateşlenen RF Arayıcı Başlıklı Füze, 40+ km mesafedeki hedefi direkt vuruşla bertaraf etti" dedi.

Bu başarı, HİSAR O’nun Türkiye’nin hava savunmasında önemli bir rol üstleneceğini bir kez daha gösterdi.

🇹🇷Milli mühendisliğin gücüyle semalarımızın teknoloji kalkanları da güçleniyor.

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En alçaktan⬇️ en yükseğe⬆️ uzanan #GökVatan sahasında, #ÇelikKubbe'nin güven veren sistemleri gelişiyor.

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🚀HİSAR O Artırılmış Menzil Atış Testi ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile imha… pic.twitter.com/F9W6pzC94B — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) August 15, 2024