Türkiye çelik sektörü, 2024 yılının ilk altı ayında üretim tarafında önemli bir artış sağlarken, tüketim tarafında ise belirgin bir azalma yaşadı. Ocak-Haziran döneminde ham çelik üretiminde kaydedilen %16,9'luk artış, sektördeki büyüme trendini gösteriyor. Ancak, tüketim ve ithalat verilerindeki düşüşler, piyasadaki dalgalanmaların etkisini ortaya koyuyor.

Üretim ve tüketim verileri

Üretimde büyük artış

2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %16,9 artarak 18,6 milyon ton seviyesine yükseldi. Haziran ayında üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla %4,3 artış göstererek 3,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tüketimde azalma

Nihai mamul tüketimi ise haziran ayında %13,3 azalarak 2,9 milyon tona, ocak-haziran döneminde ise yıllık bazda %4'lük bir düşüşle 19 milyon ton seviyesine geriledi. Bu durum, tüketim tarafındaki daralmanın sürdüğünü gösteriyor.

Dış ticaret verileri

İhracat artışı

Çelik ürünleri ihracatı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden %30,9 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden ise %12,6 yükselerek 829,2 milyon dolara çıktı. Ocak-haziran döneminde ihracat miktarı yıllık bazda %45,1 artışla 6,5 milyon ton, değer bakımından ise %23,6 artışla 4,8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalat düşüşü

Çelik ürünleri ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden %20,1 azalarak 1,2 milyon tona, değer yönünden ise %30 düşerek 929 milyon dolara indi. Ocak-haziran döneminde ithalat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla %13,3, değer itibarıyla ise %19,5 geriledi. İthalatın toplam değeri 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı

Geçen yılın ilk yarısında %47,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ilk yarısında %73,6 olarak kaydedildi. Bu durum, Türkiye'nin çelik sektöründe dış ticaret dengesi açısından daha güçlü bir pozisyona geçtiğini gösteriyor.