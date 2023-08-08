KPMG Türkiye'nin hazırladığı “Çelik Sektörel Bakış - 2023” raporuna göre küresel ham çelik üretimi 2022'de yıllık yüzde 4 oranında düşerek 1,9 milyar tona geriledi.

2020 ve 2021 yıllarında dünyanın en büyük 7'nci Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisi konumunda olan Türkiye, 2022 yılında rekabet avantajını kaybetmesi ile dünya sıralamasında 8'inci sıraya, Avrupa'da ise Almanya'nın gerisinde kalarak 2'nci sıraya geriledi.

Almanya, Japonya ve Rusya'da sırasıyla yüzde 8,4, yüzde 7,4 ve yüzde 7,2 oranında ham çelik üretiminde daralma gözlemlenirken ABD'de çelik üretimi düşüşü yüzde 6,1, Güney Kore'de yüzde 6,5, Brezilya'da ise yüzde 5,8 olarak gerçekleşti. Diğer yandan 2022 yılında dünyanın önemli çelik üreticilerinden İran ve Hindistan'ın çelik üretimi sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 5,8 oranında arttı.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK ÜRÜNLERİNDEKİ DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜDÜ

Türkiye çelik sektörü 2022 yılını ana pazarları olan AB ve ABD'de resesyon beklentileri ile talebin düşmesi, artan enerji maliyetlerinin baskısıyla rekabet gücündeki daralma, Rusya - Ukrayna savaşının küresel etkileri ile ihracatta ton bazında yüzde 17,6 azalışla 19,7 milyon ton, değerde ise yüzde 5,8 düşüşle 21,1 milyar dolar ile kapattı. Küresel çelik sektörü ihracat sıralamasında (ABD doları cinsinden) Türkiye, 2022 yılında da ilk 5 içerisinde yer almaya devam etti.

Türkiye çelik sektöründe 2022 yılında ithalat ise bir önceki yıla göre, miktar yönünden yüzde 3,6 azalışla 14,8 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 8,5 yükselişle 15,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KPMG Türkiye Metal ve Maden Sektör Lideri, Şirket Ortağı Burak Yıldırım, bu yıl üçüncüsünü hazırladıkları Çelik Sektörü Görünüm raporunda küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında 2022 yılı Türkiye çelik sektörünün performansını ve 2023 yılı ile ilgili beklentileri ortaya koyduklarını söyledi. Yıldırım, "2023 yılı ilk çeyrek performansını incelendiğimizde de Türkiye'nin çelik üretimi ve ihracatındaki düşüş eğiliminin henüz sonlanmadığını görüyoruz. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseklik ve düşük seyreden çelik fiyatları Türkiye'deki çelik üreticisinin rekabet gücüne olumsuz yansımaya devam ediyor" dedi.