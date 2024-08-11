Ünlü şarkıcı Celine Dion, Titanik filmine ait unutulmaz şarkısı "My Heart Will Go On"un eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından izinsiz bir şekilde mitinginde kullanıldığını açıkladı. Dion, şarkının izinsiz kullanımı nedeniyle Trump'a sert bir şekilde tepki gösterdi.

"Bu kullanıma izin verilmemiştir"

Dion’un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, bu olayla ilgili olarak X sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.

Şarkının izinsiz kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır" ifadesine yer verildi.