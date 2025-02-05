Alternatif müziğin sevilen ismi Cem Adrian, Sevgililer Günü'ne özel unutulmaz bir konserle İzmirli hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Şubat 2025 Cuma akşamı saat 21.00’de Ooze Venue’de sahne alacak olan Adrian, dinleyicilerine duygu dolu bir müzik ziyafeti sunacak.

Biletler satışa çıktı

Kendine özgü sesi ve etkileyici performansıyla her konserinde büyük ilgi gören sanatçı, bu özel gecede en sevilen şarkılarının yanı sıra sürpriz parçalarla da sahnede olacak. Sevgililer Günü'nü romantik melodiler eşliğinde kutlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak konser, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İzmirli müzik tutkunlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin biletleri satışa çıktı.