İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Cem Aydın'dan karardan sonra yaptığı açıklamada “Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizi yıldıracaklar. Sanmasınlar ki bir sabah operasyonu ile bizleri korkutacaklar. Bizler korkmayız” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sebebiyle soruşturma soruşturma başlatılmıştı. Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın, ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı.